Разозлившийся мужчина залез на легковой автомобиль, начал прыгать по крыше, разбил стёкла, раскурочил двери.
Во Владимирской области новоиспечённый владелец подержанной «десятки» разбил автомобиль на глазах инспекторов ГИБДД и судебных приставов.
В Вязниках 17 марта сотрудники ДПС остановили «ВАЗ-2110», который по информации судебных приставов числится под арестом за долги. Водитель оказался удивлён тому, что его авто подлежит конфискации. Со слов владельца машины, он недавно купил её и даже не успел зарегистрировать. Однако оправдания ему не помогли, представители власти были настроены решительно. Разозлившийся мужчина залез на легковой автомобиль, начал прыгать по крыше, разбил стёкла, раскурочил двери.
Момент камеры очевидцев.