Разозлившийся мужчина залез на легковой автомобиль, начал прыгать по крыше, разбил стёкла, раскурочил двери.

Во Владимирской области новоиспечённый владелец подержанной «десятки» разбил автомобиль на глазах инспекторов ГИБДД и судебных приставов.В Вязниках 17 марта сотрудники ДПС остановили «ВАЗ-2110», который по информации судебных приставов числится под арестом за долги. Водитель оказался удивлён тому, что его авто подлежит конфискации. Со слов владельца машины, он недавно купил её и даже не успел зарегистрировать. Однако оправдания ему не помогли, представители власти были настроены решительно. Разозлившийся мужчина залез на легковой автомобиль, начал прыгать по крыше, разбил стёкла, раскурочил двери.Момент камеры очевидцев.