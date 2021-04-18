В ходе «Мозгового штурма» удалось затронуть виды ответственности и меры наказания, признаки преступлений...

В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялась правовая викторина «Мозговой штурм» для одного из взводов слушателей.В рамках цикла правовых дисциплин Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве преподавателем цикла майором полиции Ириной Коршиковой под руководством начальника цикла подполковника полиции Натальи Щукиной проведена правовая викторина методом интерактивного обучения «Мозговой штурм» В викторине приняли участие слушатели 36 взвода, категории обучающихся образовательной программы профессионального обучения, имеющих высшее или среднее профессиональное (неюридическое) образование.Основной целью проведения викторины являлось формирование способности концентрировать внимание, мыслительные усилия на решение поставленных задач и представленных заданий, преодоление стереотипов мышления и коммуникативных барьеров в процессе работы в коллективе.Участники прибыли на занятие в полной боевой готовности и сразу же поделились на команды. Ирина Коршикова каждой подгруппе озвучила ситуационные задачи, которые необходимо было решить коллективно и вынести решение преподавателю. Слушатели в своих командах активно высказывали мнение, обсуждали предложения каждого, а для поиска точного решения пользовались методической литературой и нормативными актами. Далее спикер от подгруппы излагал аргументированный ответ преподавателю-ведущему викторины, а все вынесенные решения обсуждались публично с другими выступающими. Наталья Щукина корректировала ответы слушателей, помогала прийти к верному решению с помощью наводящих вопросов.В ходе «Мозгового штурма» удалось затронуть виды ответственности и меры наказания, признаки преступлений. Такого рода занятия выступают тимбилдингом для слушателей во взводах, повышают уровень освоения ранее изученного материала, помогают выработать умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, нормативных правовых актов.В ходе упорной борьбы преподаватели цикла правовых дисциплин отметили нешуточную тягу слушателей внутренней службы к повышению своих профессиональных знаний. При подведении итогов занятия Наталья Щукина и Ирина Коршикова поблагодарили слушателей за такую плодотворную работу и пожелали не останавливаться на достигнутом, постоянно повышать уровень профессиональной подготовки, в том числе в части правоприменительной практики и использования учебно-познавательной деятельности, как средства решения практических проблемных ситуаций и задач профессионального содержания, с которыми они сталкиваются в повседневной профессиональной деятельности.Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве