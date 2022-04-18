Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области...

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Владимира по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По версии следствия, в вечернее время 17 апреля 2022 года у фигуранта и его матери возник словесный конфликт. На фоне возникшей неприязни мужчина нанес женщине не менее 5 ударов руками и ногами в область грудной клетки, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.От полученных телесных повреждений 51-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.Вину в совершенном преступлении подозреваемый не признал.В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: https://vladimir.sledcom.ru/