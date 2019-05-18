Британские истребители Typhoon дважды за два дня поднимались в воздух на перехват российских военных самолетов над Балтийским морем. В обоих случаях речь идет о российском самолете Ил-22 и двух сопровождавших его истребителях Су-27.

Британские истребители Typhoon дважды за два дня поднимались в воздух на перехват российских военных самолетов над Балтийским морем. В обоих случаях речь идет о российском самолете Ил-22 и двух сопровождавших его истребителях Су-27.Во вторник, 14 мая, российские самолеты пролетели вдоль побережья Балтики в Калининград, а на следующий день — в обратном направлении, пишет британская The Daily Mail.Патрулирование воздушного пространства стран Балтии, не имеющих для этого собственной авиации, осуществляют их союзники по НАТО на ротационной основе. В апреле эта миссия перешла от германских ВВС к британским Королевским военно-воздушным силам.При этом в комментариях к статье в британской газете читатели недоумевают по поводу того, что делают британские самолеты в международном воздушном пространстве на столь большом удалении от самого Соединенного Королевства."Великобритания снова защищает свою территорию в Эстонии. Отлично", — пишет пользователь из Ирландии под ником Unholy Racket."Что делает Британия на Балтике? Ах, да, в составе НАТО окружает Россию", — пишет Headofficelacky из Манчестера."Очень агрессивный ход России — разместить свою страну так близко к такому большому количеству баз НАТО", — иронизирует пользователь William из Дентона."Часть побережья Балтики принадлежит России, а само Балтийское море находится в полутора тысячах миль от Соединенного Королевства. Почему мы перехватываем самолеты русских, совершенно законно летающих в международном воздушном пространстве в полутора тысячах миль от нас?", — недоумевает Catherine Neville из Лондона.