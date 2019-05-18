В американском Бруклине должен пройти бой двух ведущих тяжеловесов Всемирного боксерского совета (WBC) – действующего чемпиона Деонтея Уайлдера и претендента на титул Доминика Бризила. Ситуация вокруг поединка осложняется тем, что оба атлета демонстрируют запредельную ненависть друг к другу.

В американском Бруклине должен пройти бой двух ведущих тяжеловесов Всемирного боксерского совета (WBC) – действующего чемпиона Деонтея Уайлдера и претендента на титул Доминика Бризила. Ситуация вокруг поединка осложняется тем, что оба атлета демонстрируют запредельную ненависть друг к другу.История непростых отношений Уайлдера и Бризила началась летом 2017 года, когда они одновременно проводили очередные бои и после побед сошлись в холле одного из отелей. Сейчас трудно найти виновника той ссоры – кажется, Бризила оскорбил брат Уайлдера, — но с тех пор супертяжи не выносят друг друга. И теперь их предстоящий бой стал настоящей войной.В боксе почти традиционно соперник поливают друг друга словесной грязью, но в этот раз оба спортсмена явно перегнули палку. А Уайлдеру даже грозит расследование со стороны WBC по поводу его слов о том, что Бризил умрет во время боя, а сам бокс является спортом, в котором не накажут за убийство."Слова Уайлдера вызывают сожаление и идут вразрез с идеей бокса, — отметил в официальном комментарии ситуации президент WBC Маурисио Сулейман. – Знаю Деонтея давно и такие высказывания его не красят. Его метафоры противоречат этическому кодексу WBC. Мы рассмотрим его высказывания". Правда, не очень понятно, как организация может наказать своего чемпиона.I have seen Deontay Wilder comments which are regrettable and completely against the spirit of our sport. I have known Wilder for a long time and he is not the person he portrays in such comments. His metaphors are against the WBC code of ethics and will be addressed in a hearing— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 16 мая 2019 г.