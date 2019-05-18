Виктория Скрипаль рассказала в субботу о ближайших планах своей сестры Юлии Скрипаль.

Виктория Скрипаль рассказала в субботу о ближайших планах своей сестры Юлии Скрипаль. По словам Виктории, сестра останется за пределами Российской Федерации, она и ее отец Сергей живы и здоровы. Информацию об этом Виктория получила "из третьих рук""Юлия пытается сейчас продать свою квартиру в Москве. Квартира и собака единственное, что держит Юлю в России, хотя собака сейчас пристроена", — пояснила Виктория Скрипаль РИА Новости.Виктория предположила, что Юлия сделает заявление с разрешения английского правительства в ближайшее время."Оно нужно ей самой, если она хочет продать квартиру. Она должна заявить, что жива, здорова", — отметила Виктория, добавив, что продажей занимается подруга сестры, у которой есть доверенность.Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта 2018 года были отравлены веществом А234 в английском Солсбери. Власти Великобритании обвинили в покушении Россию. Москва отрицает любые обвинения в причастности, и подчеркивает, что около 60 раз предлагала помощь в расследовании покушения и запрашивала консульский доступ к своим пострадавшим гражданам.