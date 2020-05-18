Apple намерена возобновить работу 25 фирменных магазинов в США и 12 в Канаде, после того как в середине марте закрыла их все из-за эпидемии COVID-19. Однако сотрудники и покупатели должны будут следовать новым требованиям.

Apple намерена возобновить работу 25 фирменных магазинов в США и 12 в Канаде, после того как в середине марте закрыла их все из-за эпидемии COVID-19. Однако сотрудники и покупатели должны будут следовать новым требованиям.Так, находиться в Apple Store без маски будет запрещено. Покупателям, у которых этого средства защиты с собой не окажется, выдадут маску на входе. Там же померяют температуру бесконтактным термометром.В качестве дополнительной меры предосторожности в магазинах будут размещены плакаты со списком симптомов COVID-19 - заметивших их у себя или недавно контактировавших с больными попросят уйти. Все эти меры перечислены в адресованном покупателям письме, опубликованном на сайте "яблочной" компании.Также в компании обещают тщательно очищать все поверхности, с которыми взаимодействуют покупатели. Поскольку в Apple Store люди приходят в первую очередь, чтобы подержать устройства компании в руках перед принятием решения о покупке, протирать все выставленные образцы придется практически ежеминутно.Для тех, кто хочет избежать нахождения в помещении с другими людьми и контакта с продавцами-консультантами, Apple впервые начнет продавать устройства бесконтактно - пакет с покупкой вынесут сделавшему заказ покупателю на улицу перед магазином