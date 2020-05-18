Для борьбы с коронавирусом Минобороны перебрасывает в Красноярский край сводный отряд. Личный состав и 55 единиц специальной техники доставили самолеты Ил-76 с аэродромов Кубинка и Чкаловский.

Для борьбы с коронавирусом Минобороны перебрасывает в Красноярский край сводный отряд. Личный состав и 55 единиц специальной техники доставили самолеты Ил-76 с аэродромов Кубинка и Чкаловский.В Северо-Енисейском районе Красноярского края военные развернут полевой лагерь на тысячу койко-мест.Кроме того, по железной дороге переброшены мобильный госпиталь, отряд химзащиты и подразделения обеспечения из Центрального военного округа.Военные организуют паромную переправу для личного состава и техники через Енисей. В Красноярском крае будет проведен целый комплекс лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий.Всего к работе привлекли более 200 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники, сообщает телеканал "Россия 24".