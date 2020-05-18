Белоруссия подала заявку на получение кредита с помощью инструмента ускоренного финансирования Международного валютного фонда (МВФ, RFI), страна ведет также переговоры о двух займах с Китаем, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch, которое подтвердило кредитные рейтинги Белоруссии.

Белоруссия подала заявку на получение кредита с помощью инструмента ускоренного финансирования Международного валютного фонда (МВФ, RFI), страна ведет также переговоры о двух займах с Китаем, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch, которое подтвердило кредитные рейтинги Белоруссии.Краткосрочные финансовые риски для Белоруссии сдерживаются наличием дополнительных источников финансирования и денежных буферов, отмечает Fitch.В 2020 году Белоруссия должна погасить $2,5 миллиарда внешнего долга, из которых $797 миллионов (31% от суммы) выплачены в январе-апреле.В декабре 2019 года Белоруссия привлекла пятилетний кредит на 3,5 миллиарда юаней (почти $500 миллионов) от "Банка развития Китая". Этот кредит получен вместо российского госкредита на $600 миллионов, переговоры о котором Белоруссия вела с Россией в прошлом году.До этого Белоруссия привлекала от Китая только связанные кредиты, направленные на выполнение инвестпроектов и предусматривающие импорт китайского оборудования и услуг.Белоруссия намерена привлечь на внешних рынках $2-2,5 миллиарда для поддержания экономики на фоне пандемии коронавируса.