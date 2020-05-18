Более 1 миллиона россиян перешли на электронную трудовую книжку, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин в интервью программе Поздняков на сайте телеканала НТВ.

Более 1 миллиона россиян перешли на электронные трудовые книжки, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин в интервью программе "Поздняков" на сайте телеканала НТВ.Прошло пять месяцев, ПФР начал получать отчеты и данные от работодателей с 15 февраля, и уже чуть больше 1 миллиона человек перешли на электронные трудовые книжки, отметил Топилин.Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу 1 января 2020 года. По закону работодатели обязаны предоставлять в ПФР в электронном виде сведения о приеме на работу и переводе на другую постоянную работу всех сотрудников, а также об увольнении сотрудников и подаче ими соответствующих заявлений.Между тем сотрудник (работник) имеет право выбрать в 2020 году бумажную или электронную форму трудовой книжки.С 2021 года сведения о трудовой деятельности сотрудников, впервые устроившихся на работу, начнут вести только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.