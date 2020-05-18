Американские энергетические компании вторую неделю подряд сокращают количество действующих нефтегазовых буровых установок до исторического минимума, пишет Reuters.

Американские энергетические компании вторую неделю подряд сокращают количество действующих нефтегазовых буровых установок до исторического минимума, пишет Reuters.Количество буровых установок, которое служит индикатором будущей добычи, за неделю по 15 мая сократилось на 35 единиц до 339, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Это минимальный показатель за весь период наблюдений — с 1940-х годов.Предыдущий исторический минимум был достигнут на неделе по 8 мая и составил 374 единицы.Пандемия коронавируса и меры по борьбе с ней резко снизили спрос на топливо, что привело к падению цен на энергоносители и побудило компании сократить расходы.Количество нефтяных установок в США на прошлой неделе сократилось на 34 до 258 единиц, что является самым низким показателем с июля 2009 года. Число газовых установок сократилось на 1 до 79, достигнув минимума с начала сбора данных в 1987 году.