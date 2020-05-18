Нападающий лондонского футбольного клуба Челси, а также сборной Англии Каллум Хадсон-Одои в воскресенье, 17 мая, был арестован правоохранительными органами за нарушение карантина.

Нападающий лондонского футбольного клуба "Челси", а также сборной Англии Каллум Хадсон-Одои в воскресенье, 17 мая, был арестован правоохранительными органами за нарушение карантина.Футболист в субботу вечером в своем доме встретился с моделью, c которой познакомился в интернете. Как сообщает The Sun, в четыре утра девушка вызвала полицию и скорую.Причины, по которым девушке пришлось обратиться к экстренным службам не разглашаются. Сообщается, что модель доставили в больницу, а форвард был задержан полицией, как нарушитель карантина.В марте пресс-служба "Челси" официально сообщила, что 19-летний Хадсон-Одои заразился коронавирусной инфекцией. Позже футболист заявил, что вылечился от COVID-19.Каллум – воспитанник "Челси", в текущем сезоне в составе "синих" принял участие в 27 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. Также на его счету три матча за сборную Англии.Напомним, на прошлой неделе другой футболист сборной Англии Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме.