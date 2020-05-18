Алтай поможет Красноярскому краю в борьбе с COVID-19. Сегодня в регион прибудет полевой госпиталь. Военные развернут госпиталь в Северо-Енисейском районе на территории Олимпиадинского горно-обогатительного комбината.

Алтай поможет Красноярскому краю в борьбе с COVID-19. Сегодня из Топчихинского района в регион прибудет полевой госпиталь. Такое поручение дал президент России Владимира Путин.Военные развернут госпиталь в Северо-Енисейском районе на территории Олимпиадинского горно-обогатительного комбината. Это рядом с поселком Еруда, где была зафиксирована вспышка заболевания коронавирусной инфекцией. В госпитале будет 1000 коек.С подмосковных аэродромов уже доставлена часть техники. Оборудование и мобильный отряд радиоционной, биологической и химической защиты прибудут по железной дороге из Юрги и станции Топчиха. С завтрашнего дня военные начнут проводить дезинфекционные работы и противоэпидемические мероприятия.Как напоминает ГТРК "Алтай", вспышка COVID-19 была зафиксирована в начале мая. Число заболевших на территории Олимпиадинского горно-обогатительного комбината золотодобывающей компании "Полюс" достигло несколько сотен человек.