Экономика еврозоны, пострадавшая от пандемии коронавируса, вероятно, восстановит позиции не раньше следующего года, заявил главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн в интервью газете El Pais, опубликованном на сайте ЕЦБ.

Экономика еврозоны, пострадавшая от пандемии коронавируса, вероятно, восстановит позиции не раньше следующего года, заявил главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн в интервью газете El Pais, опубликованном на сайте ЕЦБ."С сегодняшней точки зрения, в любом случае маловероятно, что экономическая активность вернется к докризисному уровню до 2021 года, если не позже", — сказал Лейн.По его словам, ЕЦБ постоянно следит за ситуацией и готов в случае необходимости скорректировать все свои инструменты."До июньского заседания еще три недели, и мы находимся в процессе анализа ситуации. Если мы увидим, что финансовые условия слишком жесткие или давление на отдельные рынки облигаций не отражает экономические основы, мы можем скорректировать размер или продолжительность наших покупок, которые мы в любом случае можем гибко распределять по времени и сегментам рынка", — отметил Лейн.Европейская комиссия прогнозирует, что в этом году экономика еврозоны сократится на рекордные 7,7% из-за пандемии COVID-19, а государственный долг и дефицит бюджета увеличатся.