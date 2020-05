Создаваемый в России экраноплан Чайка А-050 станет настоящим морским монстром, пишет американское издание We Are the Mighty.

Создаваемый в России экраноплан "Чайка" А-050 станет настоящим морским монстром, пишет американское издание We Are the Mighty.В материале отмечается, что экраноплан будет введен в эксплуатацию уже в этом году.Большое значение экранопланам за их универсальное сочетание функций самолетов и кораблей придавал СССР. Например, одним из самых успешных считается ударный экраноплан "Лунь". Он был малозаметен для радаров, способен разгоняться до 500 километров в час и нести на вооружении противокорабельные ракеты.We Are The Mighty, ссылаясь на открытые источники, пишет, что A-050 может перемещаться со скоростью до 480 километров в час на дальность до 4,8 тысячи километров и способен переносить не менее девяти тонн грузов.Экраноплан — высокоскоростное транспортное средство, нечто среднее между самолетом и катером. Судно может летать на высоте до нескольких метров от поверхности воды или земли, в пределах действия аэродинамического экрана.О намерении его создать за два-три года говорил летом 2017 года исполнительный директор компании-разработчика "Радар ММС" Иван Анцев в интервью РИА "Новости". По его словам, А-050 — многоцелевая транспортная платформа, которая может быть применима во всех сферах жизнедеятельности и всеми ведомствами — от МВД, МЧС и Минобороны до Минтранса.