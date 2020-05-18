Спасатели ластоногих вышли на дело. 23:10, операция Тюлень начинается. Чтобы вернуть ларг в естественную среду обитания, активисты совершили многочасовой марш-бросок к восточному побережью Тихого океана. Они преодолели путь в триста километров.

Спасатели ластоногих вышли на дело. 23:10, операция "Тюлень" начинается. Чтобы вернуть ларг в естественную среду обитания, активисты совершили многочасовой марш-бросок к восточному побережью Тихого океана. Они преодолели путь в триста километров.Этим пациентам указали на выход. Димон Великолепный, Славка Пассажирская и Саша Татарский. Троица нерп возвращается в море. Команда ГТРК "Владивосток" участвует в транспортировке тюленей уже не в первый раз. В автомобиле сегодня два Дмитрия — водитель и тюлень."Это великолепно! Я приехала на Дальний Восток к тюленятам из Москвы. Это намного интереснее, чем сидеть в столице!", — говорит участница спасательной операции.О том, сколько еже животных планируют выпустить — в ближайшем выпуске "Вести:Приморье".