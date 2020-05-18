Нападающий московского Динамо Дмитрий Яшкин признан самым ценным игроком Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона-2019/2020. В связи с досрочным завершением сезона лауреаты индивидуальных наград определены по итогам регулярного чемпионата.

Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин признан самым ценным игроком Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона-2019/2020."Очень приятно, что такая престижная награда досталась мне, – заявил Яшкин. – Тем более, что это был мой первый сезон в лиге. Новый сезон будет непростым и с первой секунды игры необходимо будет доказывать себе, тренерам и соперникам, что предыдущие достижения не были случайностью", – подытожил форвард.Звание самого ценного игрока сезона и приз "Золотая клюшка" получает чешский нападающий @dynamo_ru Дмитрий Яшкин (31 гол, 63 очка, 58 игр)! #KHLAwards pic.twitter.com/Mpr3VLOnI8— КХЛ (@khl) May 18, 2020"Динамо" завершило регулярный чемпионат сезона-2019/2020 на четвертом месте Западной конференции. Яшкин в составе столичной команды принял участие в 58 играх, в которых набрал 63 очка – 31 шайба и 32 передачи.Как сообщает пресс-служба КХЛ, в связи с досрочным завершением сезона лауреаты индивидуальных наград определены по итогам регулярного чемпионата. Лучшим новичком сезона признан нападающий казанского "Ак Барса" Артем Галимов, а приз "За верность хоккею" имени Сергея Гимаева достался 36-летнему форварду "Витязя" Александру Семину.Приз "За верность хоккею" имени Сергея Гимаева (лучшему играющему ветерану-наставнику) получает 36-летний капитан @hcvityaz_khl Александр Сёмин, который стал лучшим снайпером и бомбардиром команды (18 голов, 38 очков). #KHLAwards pic.twitter.com/9BZUxLU7aW— КХЛ (@khl) May 18, 2020