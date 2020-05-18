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<a href="https://33live.ru/novosti/18-05-2020-nuzhna-pomoshh-sofii-pyndyk-trebuyutsya-rasxodnye-materialy-dlya-apparata-iskusstvennoj-ventilyacii-legkix.html" target="_blank">Нужна помощь: Софии Пындык требуются расходные материалы для аппарата искусственной вентиляции легких</a> - У трехлетней Софии Пындык из крымского поселка Первомайское тяжелое наследственное заболевание – спинальная мышечная атрофия. Ее мышцы постепенно слабеют, девочке становится все труднее управлять собственным телом, но самое страшное – ей все труднее дышать. Для спасения Софии Пындык не хватает 317 322 руб.