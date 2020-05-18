Новое размещение выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) планируется на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ), где созданы условия для торговли бумагами санкционных компаний, сообщили в пресс-службе Минфина.

Новое размещение выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) планируется на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ), где созданы условия для торговли бумагами санкционных компаний, сообщили в пресс-службе Минфина.Сейчас ОФЗ размещаются на Московской бирже. Уже зарегистрирован первый выпуск облигаций крымского РНКБ, заявил ранее замминистра финансов Алексей Моисеев.Тестирование нового программного обеспечения на СПВБ планируют завершить в конце октября 2020 года, сообщил "Интерфакс".В октябре 2018 года Московская биржа решила не проводить новые размещения бумаг компаний, попавших в санкционный список Минфина США.6 апреля 2018 года Минфин США ввел новые санкции против физических и юридических лиц из России. В список попали компании Олега Дерипаски (агрохолдинг "Кубань", "Базовый элемент", B-Finance Limited, En+ Group, группа "ГАЗ" и UC Rusal) и группа компаний "Ренова" Виктора Вексельберга.Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) на счетах в "Национальном расчетном депозитарии" (НРД) составила к концу апреля 30,59%, по данным НРД. К 27 марта показатель составлял 30,8%, к концу 2019 года — 31,2%. Объем рынка ОФЗ вырос к 1 апреля до 9,13 триллиона руб. против 9,128 триллиона руб. к 1 марта.Доля нерезидентов в ОФЗ составляла в апреле 30,6-31,1%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил ранее, что для пополнения бюджета в 2020 году могут потребоваться дополнительные заимствования в размере 1,5-2 триллиона руб.В январе-феврале Минфин разместил ОФЗ на 501 миллиард руб. при плане в 600 миллиардов руб. на I квартал. План на II квартал составляет 600 миллиардов руб. В апреле Минфин разместил ОФЗ на 22 миллиарда руб., 97 миллиардов руб. и 86,7 миллиарда руб.На 2020 год намечено размещение ОФЗ на 2,324 триллиона руб., в том числе чистое привлечение (не реинвестирование денег после продажи ОФЗ, а первичная продажа ОФЗ) составит 1,74 триллиона руб.