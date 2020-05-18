Объем выданных в России потребительских кредитов сократился в апреле в два раза в годовом выражении до 215 миллиардов руб., сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). По предварительным данным, банки в апреле выдали 661 тысячу нецелевых потребкредитов.

Объем выданных в России потребительских кредитов сократился в апреле в два раза в годовом выражении до 215 миллиардов руб., сообщает "Объединенное кредитное бюро" (ОКБ). По предварительным данным, банки в апреле выдали 661 тысячу нецелевых потребкредитов.Количество выданных кредитов сократилось в апреле на 56% к показателю в марте, сумма кредитов — на 55% (в годовом выражении — на 55% и 51% соответственно).Наибольшее количество кредитов выдано в апреле в Москве (29 тысяч), Московской области (27 тысяч), Санкт-Петербурге (20 тысяч), Свердловской области (20 тысяч), Краснодарском крае (19 тысяч) и Башкирии (18 тысяч).Однако выдача потребкредитов сократилась во всех регионах, особенно в Краснодарском (- 65%), Пермском (- 64%) и Ставропольском (- 62%) краях, Татарстане (- 62%), Тюменской области (- 61%), Московской области (- 60%), Москве (- 59%) и Санкт-Петербурге (- 54%).Гендиректор ОКБ Артур Александрович отметил, что сокращение выдачи кредитов отчасти вызвано уменьшением доступности офисов банков из-за карантина и ужесточением кредитной политики банков.Небольшое увеличение средней суммы кредита обусловлено тем, что банки стали меньше кредитовать рискованных заемщиков, которым ранее выдавали лишь небольшие кредиты. Банки начнут возвращаться к прежним темпам кредитования по мере восстановления экономики, подчеркнул Александрович.