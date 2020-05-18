Злоумышленники, угрожая предметами, похожими на нож и шампур, открыто похитили у гражданина мобильный телефон...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 27-летний житель района. Он рассказал, что вечером, когда он находился рядом с парком, к нему подошли двое малознакомых мужчин. Злоумышленники, угрожая предметами, похожими на нож и шампур, открыто похитили у него мобильный телефон, после чего скрылись в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых по месту жительства в Ферганском проезде. Ими оказались 31-летний и 33-летний местные жители, один из которых ранее судим.Установлено, что злоумышленники, находясь на улице, увидели потерпевшего и после непродолжительной беседы открыто похитили его телефон. Похищенным они успели распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18