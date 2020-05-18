Как эпидемия разоблачает Америку?

Как эпидемия разоблачает Америку?Космические силы США — самый молодой род войск в американской армии. Указ об их создании Дональд Трамп подписал в декабре. Полгода у командования ушло на то, чтобы придумать новым войскам флаг. Теперь его принесли в Белый дом.Генерал Джэй Рэймонд обращался вроде бы к Трампу, но на самом деле, скорее, к интернет-злопыхателям. Они давно смеются над тем, что эмблема американских Космических сил уж слишком похожа на ту, что была у звездного флота Объединенной федерации планет в сериале Star Trek из 60-х.С кинорифмами на этом бы покончить, но не тут-то было. Трамп еще и раздал автографы своим гостям. Но протоколом не ограничились. Вскоре собравшиеся уяснили для себя, что "отдел фантастики" в Белом доме находится на первом этаже, в Овальном кабинете.Правда, в Пентагоне, куда пресса тут же обратилась за разъяснениями, ничего о сверхоружии, чьи тактико-технические характеристики вступают в явное противоречие с законами физики, не слышали. Возможно, что "супер-пупер ракета" — это нечто из будущего. Ну, как вакцина от коронавируса, которая должна появиться в результате созвучной операции "Сверхзвуковая скорость". Работать над вакциной, которой Америка собирается обеспечить едва ли не полмира, США, по словам Трампа, начали еще до того, как стало понятно, для чего они вообще это делают."Тогда люди еще не знали, что происходит вокруг, а мы уже начали разрабатывать вакцину, даже не зная, против кого мы боремся", — заявил Трамп.Секретных военных вирусологов, которые корпели бы над микроскопами Америке все минувшие месяцы, правда, не показывали. Зато все видели, как в разгар эпидемии COVID-19 медсестры позируют в мешках для мусора и срывают голосах на митингах, требуя выдать им маски и защитные экраны.Погибших от COVID-19 в США уже 90 тысяч. Число подтвержденных случаев коронавируса вплотную приблизилось к полутора миллионами. Хуже всего дела в густонаселенных штатах и крупных городах, таких как Нью-Йорк или Чикаго, где эпидемия поражает самые бедные и незащищенные слои. Например, для темнокожих среди заболевших доходит до 60%, при том что сами они — в расовом меньшинстве."Мы наблюдаем неравный доступ к медицинскому финансированию на протяжении десятилетий в Чикаго. В то время как миллиарды долларов уплывают в огромные корпорации, больница не получает почти ничего. У нас нет ресурсов, у нас нет денег на закупку необходимого оборудования и на расширение штата врачей", — пожаловался один из врачей.Другие горячие точки на коронавирусной карте США — дома престарелых. От Киркланда в штате Вашингтон, что на Западном побережье, где в Америке и образовался первый очаг эпидемии, до Коннектикута на побережье Восточном.Почти каждый третий из тех, кто стал в Америке жертвой коронавируса, или пациент,или сотрудника дома престарелых."Это действительно как смертельная ловушка. В любом месте, где люди живут так близко друг к другу, будут проблемы с контролем за инфекцией", — сказал Даен Менио, работник центра борьбы за права пожилых.Усугубило ситуацию с контролем и то, что каждый штат действовал безо всякой координации. Боролись между собой за партии масок и перчаток. Боролись за аппараты ИВЛ. Но виноватый Вашингтоном уже назначен — это Китай.Информационная война развязана и вокруг России. Только после того как в нашем МИД обратили внимание на циничный и оскорбительный заголовок, агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в нашей стране. Сначала материал был озаглавлен "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". Теперь заголовок звучит более нейтрально. "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19". Что же касается Пекина, то Дональд Трамп в упор не замечает, что это не в КНР, а в США фиксируют каждый третий случай коронавируса в мире."Люди умирают по всему миру. И, может быть, вам следует спросить об этом Китай? Не спрашивайте меня! Спрашивайте Китай, и когда вы их спросите, вы можете получить очень необычный ответ", — заявил Трамп.Корреспондентку СBS этническую китаянку Вейджию Джанг такой ответ оскорбил.- Сэр, а почему вы мне говорите, что именно я должна спросить Китай?- Я не говорю это конкретно кому-то. Я говорю тому, кто задает мне такой неприятный вопрос. Пожалуйста, следующий, — сказал Трамп.Следующей была журналистка CNN, которая хотела дать договорить коллеге. В итоге разгневанный Трамп демонстративно покинул лужайку. Но повернуться спиной к проблемам, что вызваны всем этим идеальным штормом, не так-то просто. Безработных в США уже 36 миллионов. Близко к показателям Великом депрессии. И этим, конечно, пользуются трамповские оппоненты. Впрочем, не всегда с пользой для себя, как Джо Байден, который снова заблудился в двух цифрах. Лучше бы не заикался.Но сомнения по поводу адекватности Байден — это полдела. Бывший вице-президент США стал фигурантом куда более мрачной истории. Байден вместе с бывшим главой ЦРУ Бреннаном и ФБР Коми упомянут в письме нынешнего и. о. директора Национальной разведки Ричарда Греннела. Греннел рассекретил данные о тех, кто запрашивал данные о тайной слежке за Майкле Флинне, которого обвиняли в тайных связях с Россией и по которому теперь закрыли уголовное дело. Трамп присвоил происходящему хлесткое название Obamagate. Он требует расплаты за политическое преступление демократов, с чем и обратился к лидеру республиканцев в Сенате Митчу Макконелу."Митч, я люблю тебя, но это верно на 100%. Время уходит. Будьте стойкими и продвигайтесь быстро, иначе будет слишком поздно. Они должны заплатить большую цену за то, что сделали с нашей страной", — сказал Трамп.Дело Флинна было одной и подпорок, на которое опирался так называемый Russiagate. А началось все с сообщений о том, что серверы Демократической партии якобы взломали русские хакеры. По странному стечению обстоятельств расследование взлома занялось тогда не ФБР, а Crowdstrike — частная фирма в сфере кибербезопасности. Ее глава Шон Хенри в разгар скандала "не слезал" с экранов."Мы отслеживали две российские разведслужбы — ФСБ, бывшее КГБ, и ГРУ. Отслеживали много лет в связи с сотнями различных кибератак. Перед обращением в АНБ мы уже имели на руках явные признаки работ этих двух организаций. Их тактика, вирусные компьютерные программы и выбранные цели дают нам с высокой долей вероятности возможность утверждать, что шпионаж организовало российское правительство", — отметил Хенри.Но одно дело — врать в телеэфире и совсем другое — под присягой. Из недавно рассекреченных документов Комитета по разведке, куда Хенри ходил давать показания, следует, что он даже не был уверен в том, что данные с серверов Демпартии вообще кто-либо похищал. Вот лишь один фрагмент.А ведь именно на данные Crowdstrike опирался в своем провальном расследовании спецпрокурор Роберт Мюллер. Подтянул же Шона Хенри к дезинформационной кампании демократов Майкл Суссман из близкой к Демпартии юридической фирмы Perkins Coie. То есть той же самой Perkins Coie, которая другой рукой наняла компанию Fusion GPS, поручившую бывшему британскому шпиону из МI-6 соорудить насквозь фальшивое досье на Дональда Трампа. Без него, как и без вымышленных хакерских атак или дела Майкла Флинна, история о российском вмешательстве в американские выборы не просуществовала и одного дня.