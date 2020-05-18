Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что полное восстановление экономики США может затянуться до конца следующего года. Причем основным условием может стать разработка вакцины против COVID-19.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что полное восстановление экономики США может затянуться до конца следующего года. Причем основным условием может стать разработка вакцины против COVI"-19."Чтобы экономика полностью восстановилась, люди должны быть полностью уверены в себе. А для этого, возможно, придется ждать создания вакцины", – заявил Пауэлл в интервью CBS News. Он добавил, что полное восстановление, конечно, произойдет, однако "это может занять время до конца следующего года".При этом по поводу ближайшей перспективы Пауэлл настроен достаточно оптимистично: "Если предположить, что второй волны коронавируса не будет, я думаю, мы увидим, что экономика будет стабильно восстанавливаться во второй половине этого года".Неделей ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает создания вакцины к концу 2020 года. Однако эксперты оптимизма американского лидера не поддержали: как отмечает FT, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и экс-глава Управления перспективных исследований и разработок в области биомедицины США Рик Брайт заявили, что процесс потребует гораздо больше времени.