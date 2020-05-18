Из сочинского гостиничного комплекса Бархатные сезоны, где устроен обсерватор, сбежал и, успешно поиграв в догонялки с росгвардейцами, тут же вернулся один из пациентов. Инцидент попал на видео, снятое постояльцами.

Из сочинского гостиничного комплекса "Бархатные сезоны", в котором устроен обсерватор, сбежал и тут же вернулся один из пациентов, продемонстрировав хорошую физическую форму.Инцидент произошел после короткого разговора сотрудника Росгвардии с пациентом, вышедшим из здания. Внезапно мужчина рванул с места и дал деру.Несколько росгвардейцев пустились его преследовать, однако беглецу удалось совершить круг и вернуться в обсерватор непойманным — женщина, стоявшая у входа, успела открыть дверь перед мчащимся обратно мужчиной.Десятки скучающих зрителей, находящихся на балконах, с юмором отнеслись к нарушению режима своим соседом и даже разразились аплодисментами и ободряющими криками.Люди, находящиеся в комплексе на изоляции, развлекают себя, как могут. Так, вечером того же дня, пациенты включили громкую музыку и спели хором песню Виктора Цоя.