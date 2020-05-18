В Стерлитамаке 15-летний юноша по приколу избил в подъезде инвалида. Делом подростка занялся инспектор по делам несовершеннолетних.

В Башкирии 15-летний юноша "по приколу" избил в подъезде инвалида. Расправа попала на видео, снятая приятелем развлекающегося подростка.В полиции подтвердили изданию "Подъем", что инцидент произошел в Стерлитамаке и отметили, что конфликт случился в апреле текущего года. При этом видео избиения было опубликовано в социальных сетях в воскресенье, 17 мая.В настоящее время делом агрессивного юноши занимается инспектор по делам несовершеннолетних.В то же время возмущенные таким поступком пользователи местных сообществ выяснили, как зовут подростка, избившего инвалида, и грозят наказать его своими силами.О состоянии поколоченного инвалида не сообщается.