Жителя Благовещенска оштрафовали на 15 тысяч рублей за посещения магазинов медицинской маски. В отношении мужчины составили три протокола, передает ГТРК Амур.

Жителя Благовещенска оштрафовали на 15 тысяч рублей за посещения магазинов медицинской маски. В отношении мужчины составили три протокола, передает ГТРК "Амур".По информации городского суда, в первый раз нарушителя масочного режима полицейские поймали в супермаркете 25 апреля. Спустя 4 дня он был замечен в крупном ТЦ. А 9 мая — снова в супермаркете. Во всех трех случаях сотрудники полиции оформили документы об административном правонарушении. За каждое посещение магазина без маски упорный горожанин заплатит 5 тысяч рублей.