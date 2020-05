Вслед за купе и кабриолетом, новое поколения 911-й модели Porsche получило и вариант в кузове тарга. Причем производитель уже назвал российские цены на новинку и срок ее появления в нашей стране.

Вслед за купе и кабриолетом, новое поколения 911-й модели Porsche получило и вариант в кузове тарга. Причем производитель уже назвал российские цены на новинку и срок ее появления в нашей стране.Решение кузова тарга новинка наследует еще от первой модели 911 Targa 2.0 1965 года выпуска и оно состоит из характерной защитной алюминиевой дуги за водителем, заднее стекло и съемный сегмент крыши над головой. У прошлого поколения Targa сервопривод складывал крышу под заднее стекло за 20 секунд, а теперь новый механизм делает это за 19 сек. Также у новой генерации модели Targa более развиты передние крылья, а выдвижной адаптивный спойлер стал шире. Всe наружные панели автомобиля изготовлены из алюминия, кроме передней и задней облицовки.Мотор у новой тарги всего один: уже применяемый на новой 911 Carrera шестицилиндровый 3-литровый оппозит объемом 3 л. Он развивает 385 "сил" и 450 Нм при 1950-5000 об/мин (+15 сил к предшественнику) на версии 911 Targa 4 и 450 л.с. (+30 сил) и 530 Нм на 2300-5000 об/мин на более "горячей" модификации 911 Targa 4S.Первая с опциональным пакетом Sport Chrono разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды (прошлая - за 4,3 сек), Targa 4S с этим же пакетом делает это за 3,6 сек (было 4,0 сек). Максимальная скорость 911 Targa 4 составляет 289 км/ч (плюс 2 км/ч), 4S разгоняется до 304 км/ч (плюс 3 км/ч).Мотор сочетается с восьмиступенчатым "роботом" PDK и полным приводом. Также в списке опций для 911 Targa 4S числится семиступенчатая "механика" с пакетом Sport Chrono. Передний дифференциал и усиленная муфта подключения передней оси имеют жидкостное охлаждение. Система Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) с электронно-регулируемой блокировкой заднего дифференциала и распределением крутящего момента между задними колесами входит в базовую комплектацию Targa 4S, а для Targa 4 она предлагается в качестве опции.Адаптивная подвеска PASM с новой системой регулировки жесткости амортизаторов входит в базовую комплектацию. На выбор есть режимы Normal и Sport, а еще тут есть режим Porsche Wet, когда за счет датчиков в передних колесных арках система может распознать, что дорога мокрая. В этом случае водитель получает соответствующее уведомление на приборной панели. 911 Targa 4 имеет шины 235/40 ZR19 спереди и 295/35 ZR20 сзади, у модели 4S спереди размерность 245/35 ZR20, а сзади - 305/30 ZR21.Тормоза у 911 Targa 4 - с 330-миллиметровыми тормозными дисками и четырехпоршневыми моноблочными фиксированными суппортами черного цвета. У Targa 4S тормозные суппорты красные, спереди с шестью поршнями, сзади - четырехпоршневые, а тормозные диски - по 350 мм спередии сзади. В списке опций есть керамические композитные тормоза Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).Также новая тарга впервые получила уже известную по Panamera и Cayenne систему Porsche InnoDrive с адаптивным круиз-контролем. Она "завязана" на навигацию и адаптивный круиз контроль, и может заранее регулировать скорость на предстоящих трех километрах пути. Попутно учитываются повороты, уклоны и, если нужно, разрешенную на данном участке дороги скорость. При этом автоматика также может распознавать участки с круговым движением.Еще одна новая опция - Smartlift. Это электрогидравлический механизм на передней оси, который позволяет увеличить клиренс на 40 мм - пригодится на "лежачих полицейских", например. И после нажатия кнопки система запоминает GPS-координаты этого места. И если водитель снова подъедет к этому месту с того же самого направления, то автомобиль автоматически приподнимет переднюю часть.В России новая 911 Targa появится в сентябре 2020 года. 911 Targa 4 будет стоить от 8 890 000 рублей, а 911 Targa 4S стоит миниму 9 790 000 рублей.Ранее новый Porsche 911 c "механикой" добрался до Европы.