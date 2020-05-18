Финансирование благоустройства Москвы на время карантина приостановлено, сообщил Ведомостям заммэра Москвы по экономике Владимир Ефимов.

Финансирование благоустройства Москвы на время карантина приостановлено, сообщил "Ведомостям" заммэра Москвы по экономике Владимир Ефимов.Это касается не первоочередных инвестиционных проектов — до особого распоряжения мэра.Часть денег с этих проектов направлены на объекты здравоохранения, покупку дезинфицирующих средств для борьбы с распространеним коронавируса.В Москве число выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 28 913 человек (за последние сутки окончательно поправились 1 423 пациента).Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что рост заболеваемости коронавирусом в России на сегодняшний день остановлен.Между тем, в Москве с 15 мая начали массовое тестирование горожан на антитела к коронавирусу. Пока приглашения пройти его отправляются путем случайной выборки по СМС и почте. Однако в ближайшие недели сдать тест на антитела сможет любой москвич, пообещал мэр Сергей Собянин