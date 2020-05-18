Детские кружки, секции и лагеря, в том числе пришкольные, в Крыму открывать пока нельзя. Об этом заявила глава Управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперштаба.

Детские кружки, секции и лагеря, в том числе пришкольные, в Крыму открывать пока нельзя. Об этом заявила глава Управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперштаба.Смогут ли объекты дополнительного образования возобновить работу этим летом, сказать трудно. С просьбой не заниматься их подготовкой и обустройством к директорам школ обратилась глава Роспотребнадзора. Это будет пустой тратой времени, уточнила она.Как уточняет служба информации "33Live.RuСевастополь", в регионе девять жертв COVID-19. За последние сутки скончались еще три женщины. Все они были госпитализированы с хроническими заболевания и двусторонним воспалением легких, рассказала вице-премьер республики Крым Елена Романовская. Трое заболевших получают кислородную поддержку, один подключен к аппарату ИВЛ. У 155 человек — заболевание средней степени тяжести. Общее число заболевших — 294.В Севастополе 139 пациентов с COVID-19. 75 выздоровели 75, двое скончались.