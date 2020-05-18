Пожилая женщина пригласила незнакомцев к себе домой, а спустя некоторое время после их ухода обнаружила пропажу денег из шкатулки...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Аэропорт задержали двоих граждан, подозреваемых в краже денежных средств у пожилой женщины.
В территориальный отдел полиции обратилась 83-летняя женщина, которая сообщила, что из ее квартиры пропали 25 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых на территории Московской области. Ими оказались неработающие приезжие – 24-летний мужчина и 19-летняя девушка.
Полицейские установили, что злоумышленники подошли к пенсионерке на улице, когда она шла в магазин, и предложили ей некоторые услуги. Пожилая женщина пригласила их к себе домой, а спустя некоторое время после их ухода обнаружила пропажу денег из шкатулки.
Следствием ОМВД России по району Аэропорт г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по САО
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