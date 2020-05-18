Пожилая женщина пригласила незнакомцев к себе домой, а спустя некоторое время после их ухода обнаружила пропажу денег из шкатулки...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Аэропорт задержали двоих граждан, подозреваемых в краже денежных средств у пожилой женщины.В территориальный отдел полиции обратилась 83-летняя женщина, которая сообщила, что из ее квартиры пропали 25 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых на территории Московской области. Ими оказались неработающие приезжие – 24-летний мужчина и 19-летняя девушка.Полицейские установили, что злоумышленники подошли к пенсионерке на улице, когда она шла в магазин, и предложили ей некоторые услуги. Пожилая женщина пригласила их к себе домой, а спустя некоторое время после их ухода обнаружила пропажу денег из шкатулки.Следствием ОМВД России по району Аэропорт г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29