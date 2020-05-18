Главный партнер китайской Huawei послушался новых запретительных мер со стороны США, направленных на дальнейшее ограничение доступа китайской компании к важнейшим мировым поставкам чипов

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель чипов, приостановила прием новых заказов от Huawei Technologies в ответ на ужесточение экспортного контроля со стороны США, направленное на дальнейшее ограничение доступа китайской компании к важнейшим мировым поставкам чипов, сообщили многочисленные источники в Nikkei Asian Review.Источники издания, знакомые с ситуацией, сообщили, что TSMC прекратила принимать новые заказы от Huawei, но договоренности, принятые до введения запрета, могут быть исполнены, если чипы отгрузят до середины сентября. Напомним, в пятницу Министерство торговли США заявило, что вносит поправки в правила экспорта, которые нацелены на ограничение поставок китайской Huawei "полупроводниковой продукции, при разработке которой были использованы некоторые американские технологии и программное обеспечение".Таким образом, все неамериканские производители микросхем, использующие для изготовления чипов американское оборудование, интеллектуальную собственность или программное обеспечение для проектирования, должны будут подать заявку на получение лицензии перед отправкой чипов в компанию Huawei.Собеседники издания отметили, что для TSMC это трудное решение, так как Huawei является вторым крупнейшим клиентом компании, но вендор должен следовать правилам США.Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования и второй по величине производитель смартфонов, в значительной степени полагается на TSMC при производстве своих передовых чипов — включая и мобильные процессоры, используемые во флагманских смартфонах Huawei. Тайваньская компания, которая также производит процессоры искусственного интеллекта и сетевые чипы для Huawei, рассматривается как жизненно важный производственный партнер китайской компании, которая пытается противостоять давлению со стороны США.Эти отношения с Huawei, однако, поставили тайваньскую компанию под перекрестный огонь напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином.Более жесткие экспортные правила в США были объявлены в тот же день, когда TSMC объявила о планах строительства завода стоимостью 12 миллиардов долларов в штате Аризона — шаг, который, по словам госсекретаря США Майка Помпео, "укрепит национальную безопасность США в то время, когда Китай пытается доминировать в передовых технологиях и контролировать важнейшие отрасли промышленности".В воскресенье Министерство торговли Китая заявило, что оно решительно возражает против ужесточения экспортного контроля США и заявило, что такие ограничения представляют огромную угрозу для глобальной цепочки поставок. Министерство потребовало от Вашингтона отмены новых ограничений и предупредило, что в противном случае Китай примет необходимые контрмеры.В ответ на запрос о комментариях TSMC сказала, что "не раскрывает детали заказов клиентов", добавив, что "TSMC всегда соблюдала законы и применимые нормативные акты". Компания сообщила, что работает над оценкой влияния нового экспортного контроля. Акции TSMC на Тайваньской бирже упали более чем на 2% в ходе утренних торгов в понедельник.Тем временем Huawei заявила, что выпустит заявление, касающееся запрета США на экспорт, на открытии ежегодного саммита аналитиков в понедельник днем.Новые ограничения специально разработаны для поставщиков комплектующих Huawei. К ним относятся TSMC, Semiconductor Manufacturing International Co., ведущий китайский контрактный производитель чипов, а также Win Semiconductors, производитель радио-чипов. Поддержка Win Semiconductors имеет решающее значение для Huawei, чтобы сократить зависимость от американских поставщиков Skyworks и Qorvo, считают эксперты.Huawei является вторым по величине клиентом TSMC уступая только Apple, на долю заказов от которой приходится 15-20% годового дохода тайваньского вендора. По оценкам Bernstein Research, на Huawei также приходится до 20% выручки Semiconductor Manufacturing International Corporation.Huawei готовилась к такому шагу со стороны США с конца прошлого года, создавая запасы чипов и сетевого оборудования на год вперед, особенно это критически важного для телекоммуникационного оборудования, сообщили источники Nikkei Asian Review.Компания также изучила ряд других вариантов, в том числе обратилась к европейскому производителю чипов STMicroelectronics для совместного проектирования чипов, сообщила ранее Nikkei. Однако, эти усилия могут не сразу решить все жизненно важные для компании Huawei вопросы поставки чипов, которые имеют решающее значение для продолжения развертывания технологий мирового класса, говорят аналитики."Предлагаемый законопроект, скорее всего, направлен на то, чтобы остановить технический прогресс Huawei и поставить под сомнение амбиции Китая в области 5G. Мы ожидаем, что ответ Китая не заставит себя ждать. Риск "супер" холодной войны нарастает".", — говорится в аналитической записке Jefferies Equity Research.