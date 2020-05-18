12 мая пришло сообщение о том, что ранее выданный прогноз по смертности от коронавируса увеличен в США до 147 тысяч. Именно такое число погибших к началу августа ожидает директор Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон доктор Кристофер Мурри.

12 мая пришло сообщение о том, что ранее выданный прогноз по смертности от коронавируса увеличен в США до 147 тысяч. Именно такое число погибших к началу августа ожидает директор Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон доктор Кристофер Мурри."Мы спешим смягчить социальное дистанцирование. Люди воспринимают это определенным образом и выходят на улицу. Я считаю, что показатели смертности от COVID-19 будут возрастать, если люди не начнут вести себя осторожнее и носить маски", — заявил Мурри.По его словам, 147 тысяч американцев умрут от коронавируса к началу августа. 147 тысяч — это чуть больше половины официальных боевых потерь Америки во Второй мировой войне. Тогда США потеряли 291,5 тысячи. Но это за несколько лет. А тут за неполных полгода — почти 150 тысяч. Это означает, что как минимум за последние сто лет США не несли столь стремительных потерь. Да еще на своей территории.В этих условиях президент Трамп предпочитает не концентрироваться на проблеме, а рассчитывает на отвлекающий маневр."Так или иначе, а больших побед нет. Но я скажу вам, где есть большая победа. Мы намерены построить страну. Я уже сделал это однажды, два месяца назад у нас была лучшая экономика за мировую историю. Но мы сделаем это снова. И мы уже начинаем. Это произойдет довольно быстро", — заверил Дональд Трамп.Если США еще два месяца назад были лучшей экономикой в мировой истории, то почему тогда худший в мире результат показывает система американского здравоохранения? Почему уже в мае число погибших в Штатах от коронавируса вдвое превысит десятилетние потери войны во Вьетнаме? Почему такие небывалые человеческие жертвы в мирное время считаются приемлемыми? На какой морали Трамп намерен "строить страну"? Экономика она вообще для кого, если человеческая жизнь так обесценена?Вот сколь скептичен экс-стратег Республиканской партии США, а ныне – диссидент в ней Рик Уилсон: "Они очень утилитарно решили, что политический ущерб от краха экономики будет серьезнее, чем политический ущерб от роста смертности среди американцев в июнь месяце еще на 90 000 человек. Мы стали свидетелями отвратительной политики прагматизма в действии. Ее авторы готовы променять жизни людей на индекс Dow Jones".Понятно, что для того чтобы проводить такую политику, Трампу нужно снять с себя ответственность за жертвы. Он предпочел поступить просто — свалить все на Китай. Мол, вирус китайский, а КНР мы отомстим, как только вновь окрепнем. Дайте срок. То есть новый президентский срок на выборах в ноябре.