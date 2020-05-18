Губернатор Тюменскому области принял решение о внесении изменений в документ о режиме повышенной готовности. Регион приступил к первому этапу снятия действующих ограничительных мер, введенных из-за COVID-19.

Губернатор Тюменскому области принял решение о внесении изменений в документ о режиме повышенной готовности. Регион приступил к первому этапу снятия действующих ограничительных мер, введенных из-за COVID-19. Соответствующее постановление появилось на официальном портале правовой информации, передает ГТРК "Регион-Тюмень".С 18 мая в области возобновляется работа всех предприятий сферы услуг и магазинов промтоваров с отдельным входом площадью не больше 400 квадратных метров. Всем предпринимателям, работникам и покупателям необходимо будет следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Как отметил Александр Моор, в регионе сохранится обязательный масочный режим. Людям старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, нужно будет соблюдать обязательную самоизоляцию.По последней информации, в Тюменской области зафиксировано 33 новых случая заболевания COVID-19. В общей сложности этот диагноз поставлен 1135 жителям региона. За весь период вылечились 411 пациентов. В Югре прирост составил 118 человек. Всего здесь зарегистрировано 1166 инфицированных. Один — погиб. С начала пандемии выписаны домой 389 человек. На Ямале диагноз "коронавирус" за прошедшие сутки подтвердился у 91 человека. За все время — 1689 заболевших, 235 — выздоровели.