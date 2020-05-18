Утренний индекс самоизоляции москвичей пересек средний показатель и в 9:00 составил 2,4. По данным компании Яндекс, которая рассчитывает данный показатель, на улице очень много людей, несмотря на действующие ограничения на выход из дома.

Утренний индекс самоизоляции москвичей пересек средний показатель и в 9:00 составил 2,4. По данным компании "Яндекс", которая рассчитывает данный показатель, на улице очень много людей, несмотря на действующие ограничения на выход из дома.Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 – самый низки уровень самоизоляции, 5 – самый высокий).Днем ранее тот же самый индекс был равен 3,8.В городах ближайшего Подмосковья утром 18 мая наиболее высокий индекс самоизоляции отмечен в Железнодорожном (3,3), наиболее низкий – в Котельниках (1,9).Указом мэра Москвы Сергея Собянина ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, были продлены в столице до 31 мая. С 12 мая в городе возобновили работу промышленные предприятия и стройки.С 12 мая в Москве действует масочно-перчаточный режим: жители города обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. Аналогичные меры, направленные на борьбу с распространением COVID-19, введены и в Московской области.