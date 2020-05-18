В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова защищать диссертации будут удаленном режиме. Документы о введении нового порядка защиты утвердил ректор Виктор Садовничий.

В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова защищать диссертации будут удаленном режиме. Документы о введении нового порядка защиты утвердил ректор Виктор Садовничий.Ректор отметил, что новая форма онлайн-защиты возобновит процесс подготовки научных кадров, приостановленный по всей стране из-за пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба вуза, для этого разрабатывается собственное технологическое решение. Речь идет о защитах, по итогам которых присуждаются степени и выдаются дипломы обладателей ученых степеней МГУ установленного гособразца.Ранее Виктор Садовничий сообщил, что университет готов провести госэкзамены и защиту дипломных работ дистанционно. По его мнению, отменять экзамены было бы неправильно.