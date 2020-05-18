Немецкая инженерная ассоциация VDMA заявила, что ожидает снижения экспорта на двузначную цифру во втором квартале, так как коронавирус оказывает негативное влияние на этот сектор, передает Reuters.

Немецкая инженерная ассоциация VDMA заявила, что ожидает снижения экспорта на двузначную цифру во втором квартале, так как коронавирус оказывает негативное влияние на этот сектор, передает Reuters.По его словам, экспорт продукции машиностроения за первые три месяца 2020 года сократился на 6,6% до 41,9 миллиарда евро (45,27 миллиарда долларов США) по сравнению с предыдущим годом.Как сообщалось ранее, большинство прогнозов по экономике Германии предполагают ее сокращение примерно на 10% во II квартале 2020 года.При этом точный масштаб спада частично зависит от ослабления ограничительных мер, заявил чиновник Федерального статистического управления (Destatis) Германии Альберт Бракманн.По его словам, статистическое управление не делало прогнозов по замедлению экономики страны, но большинство прогнозов указывает на сокращение на 10%.Чиновник отметил, что то, как на самом деле удастся добиться успеха в экономике во II квартале, будет зависеть от смягчающих мер и от того, объявят ли политики дальнейшие меры по поддержке экономики.