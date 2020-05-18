Минэкономразвития РФ подготовило поправки в законопроект о поддержке экономики, в соответствии с которыми арендаторы смогут потребовать снизить плату за помещение или разорвать договор без штрафа до 1 октября 2020 года.

Минэкономразвития РФ подготовило поправки в законопроект о поддержке экономики, в соответствии с которыми арендаторы смогут потребовать снизить плату за помещение или разорвать договор без штрафа до 1 октября 2020 года.Арендодатель в свою очередь сможет не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено заключенным договором, сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на поправки, подготовленные министерством ко второму чтению в Госдуме.По данным издания, Минэкономразвития после встречи с представителями бизнеса разработало поправки, позволяющие арендаторам разрывать договоры с собственниками помещений в одностороннем порядке до 1 октября 2020 года.Помимо этого, им необходимо будет возместить владельцам офисов и торговых центров убытки в размере одного ежемесячного платежа. Как сообщают "Ведомости", данные поправки рассматриваются в качестве шага навстречу арендодателям, которые увидели в принятии законопроекта риски краха рынка и массовых банкротств."Наши торговые предприятия и любого большого предпринимателя торговые предприятия, если у них нет арендаторов, просто никому не нужны, — заявил ранее Араз Агаларов, президент Crocus Group. — Если они на законодательном уровне получают такой инструмент, поверьте мне, это ни к чему хорошему не приведет".