Тигрёнка-сироту отловили в Ольгинском районе Приморья. Этой самке примерно 9 - 10 месяцев. Хищницу регулярно видели в селе Горноводном. Сейчас она доставлена в Центр реабилитации диких животных рядом с селом Алексеевка на передержку. Здесь ее осмотрят ветеринары.

Тигрёнка-сироту отловили в Ольгинском районе Приморья. Этой самке примерно 9 - 10 месяцев. Хищницу регулярно видели в селе Горноводном, передает ГТРК "Владивосток".Сейчас она доставлена в Центр реабилитации диких животных рядом с селом Алексеевка на передержку. Здесь ее осмотрят ветеринары. Отметим, что появление котят без матери в этот период - явление достаточно редкое.Специалисты рассматривают три основных версии произошедшего. Согласно одной из них, животное могло находиться у людей, а затем от него избавились. Об этом может свидетельствовать тот факт, что во время отлова и при транспортировке тигрица вела себя, как домашняя. Об этом сообщил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.