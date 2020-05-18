У полиции и спецслужб Чехии нет конкретных доказательств, что представитель Россотрудничества ввозил в республику яд рицин и хотел отравить местных политиков. Об этом заявил вице-премьер и глава МВД Чехии.

У полиции и спецслужб Чехии нет конкретных доказательств, что представитель Россотрудничества ввозил в республику яд рицин и хотел отравить местных политиков. Об этом заявил вице-премьер и глава МВД Чехии.Он сказал, что так и не получил ни от одного ведомства никаких подтверждений этих данных. Более того, назвал эту псевдосенсацию чешских СМИ недобросовестной и призвал наказать виновных.По его словам, это осложнило двусторонние отношения с Россией и работу чешских ведомств. Также он пообещал обеспечить охрану российского дипломата. При этом в прессе появились сообщения, что ложь про яд вбросили специально, чтобы затруднить в Чехии работу российских компаний.Международный конспирологический скандал пытался раскрутить чешский журнал "Респект", мол, рука Москвы тянется к авторам идеи сноса монумента маршалу Коневу — старосте района Прага-6 Коларжу и мэру Праги Гржибу. Посольство России в Чехии назвало подобные сообщения вопиющими и гнусными.