За публичные призывы к насилию над росгвардейцами житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно.

Пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю сообщила, что за публичные призывы к насилию над росгвардейцами житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно.Мужчина, за которым тянется криминальное прошлое, был осужден по статье 280 УК РФ части 2 за публичные призывы к экстремизму, передает РИА Новости. Суд приговорил его к лишению свободы условно сроком на два года с испытательным сроком на три года. Но осужденному удалось обжаловать решение суда, что на год сократило его испытательный срок.Летом 2019 года злоумышленник через Интернет призывал жестоко расправляться с сотрудниками Росгвардии. Как выяснилось, мужчина и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия, касавшиеся несовершеннолетнего, умышленное причинение вреда здоровью, а также кражу.