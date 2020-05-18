В Чите двое мужчин более 10 дней избивали и пытали сотрудника автосервиса, который попал в аварию на позаимствованных у начальника Жигулях. Пострадавший сейчас в больнице, его мучители - в следственном изоляторе.

В Чите двое мужчин более 10 дней избивали и пытали сотрудника автосервиса, который попал в аварию на позаимствованных у начальника "Жигулях". Пострадавший сейчас в больнице, его мучители — в следственном изоляторе, уточнили в управлении МВД по Забайкальскому краю.Под подозрение попали 27-летний сын владельца машины, ранее уже бывавший в колонии, и его 30-летний знакомый. Церемониться с разбившим отцовские "Жигули" сотрудником они не стали: силой затолкали провинившегося в гараж, привязали и более 10 дней били, пытали током — подносили оголенные провода к ступням — и заставляли отрабатывать причиненный ущерб.Молодому человеку посчастливилось улучить момент и сбежать, после чего он тут же отправился в больницу, где у него диагностировали перелом нижней челюсти со смещением отломков и ушибы мягких тканей. От полицейских он утаил факт похищения, заявив, что был избит незнакомцами. Однако в ходе расследования оперативники вышли на подозреваемых, сейчас они находятся в изоляторе.Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет в колонии за похищение человека.