Утром 18 мая на благоустройство города вышли 33 единицы техники и 75 рабочих «Центра управления городскими дорогами».

Утром 18 мая на благоустройство Владимира вышли 33 единицы техники и 75 рабочих «Центра управления городскими дорогами».«Для недопущения деформаций асфальтового покрытия в жаркую погоду и поддержания водного баланса дважды в день производится поливка центральных дорог», - рассказали в пресс-службе мэрии.Продолжается обновление дорожной разметки. Работы проводятся на улицах Пушкарской, Стрелецкой, Семашко, Стрелецкий городок, Офицерской, Пичугина, Красной, Западной, Парижской коммуны.Продолжается уборка мусора и смёта вдоль бордюров. Моются дорожные знаки и светофоры. Сотрудники ЦУГДа красят стойки дорожных знаков и светофорные опоры. С помощью поливальных и уборочных машин промывается дорожное полотно и парковочные карманы, выметаются тротуары. На остановках выполняется покраска лавочек и урн.