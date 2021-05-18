18.05.2021

2021-05-18 12:35:43

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (17(9763) от 18 мая 2021 года).

«ПЕРЕПОЛНЯЕТ ГОРДОСТЬ И РАДОСТЬ»

В канун 76-й годовщины Победы начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ и начальник УВД по ВАО генерал-майор полиции Алексей КУЗНЕЦОВ поздравили подполковника милиции Георгия ХОРОШЕНЬКОВА. Читайте на странице 2.



ЧТО ЦЫГАНКА НАГАДАЛА

Накануне Дня Победы заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ, а также врио помощника начальника УВД по ВАО по РЛС подполковник внутренней службы Наталья ВОРОШКО побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны старшины милиции Леонида ЮЩЕНКО. Читайте на странице 2.



СПОРТ СМОТРЯЩИХ ВВЕРХ

Прошёл чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по волейболу. Состязания длились несколько дней. В турнире приняли участие команды из 16 подразделений столичной полиции. В финал вышли четыре сильнейшие сборные. Продолжение на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 30 апреля 2021 года на должность начальника Отдела МВД России по району Богородское назначен подполковник полиции ДРАГАН Николай. Читайте на странице 2.



НАУКА С ПРАКТИКОЙ СИЛЬНА

В зале Ситуационного центра ЦОУ (Центр оперативного управления) главка состоялось заседание научно-практической секции ГУ МВД России по городу Москве. Читайте на странице 3.



ЕЩЁ ОДНА ПОБЕДНАЯ ВЕСНА

Празднование Дня Победы в Москве для сотрудников столичного гарнизона полиции прошло в обычном рабочем режиме. Благодаря слаженной работе московских полицейских был обеспечен порядок на многочисленных массовых мероприятиях. Читайте на странице 4.



ЗАЛОГ ПОБЕДЫ — МОТИВАЦИЯ НА УСПЕХ

По итогам конкурса на звание «Лучший отдел МВД России по району г. Москвы» победителем стала отдельная рота ППСП ОМВД России по району Хамовники. Подробности читайте на странице 5.



ОБЪЯСНИТЬ, ВНУШИТЬ, ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ!

В кабинет начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УВД по ЮЗАО полковника полиции Александра КАПЛУНОВА мы вошли сразу по завершении совещания в режиме видеосвязи, которое проводил заместитель начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве по охране общественного порядка генерал-майор полиции Владимир ДОМАШЕВ. Читайте на странице 5.



НАШ БАТАЛЬОН — ОСОБЕННЫЙ

Победителем в конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший сотрудник ДПС ГИБДД» стал инспектор ДПС 1-го взвода 3-й роты 2-го ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Роман ЗАРУБИН. Читайте на странице 6. ОТ



ПОВЕДЕНИЯ ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ!

Эффективные меры профилактики травматизма и правонарушений на объектах железнодорожного транспорта среди несовершеннолетних применили сотрудники двух подразделений столичной полиции — ОГИБДД УВД по ЦАО и ЛУ МВД России на станции Москва-Павелецкая. Читайте на странице 7.



СУДЬБА НЕ ПОЖАЛЕЛА И ДОБРА

В связи с 76-летием Победы получил тёплые праздничные поздравления ветеран Великой Отечественной войны полковник милиции Николай МИШУТА, которого на дому навестили представители руководства ГУ МВД России по городу Москве и Управления внутренних дел по Северному административному округу столицы. Читайте на странице 8.



ТРИ ТРЕВОЖНЫХ ДНЯ В ЛЕФОРТОВО

Сообщение о расстреле на проезде завода «Серп и Молот» патрульной группы ОВД «Лефортово», прозвучавшее утром 3 декабря 1996 года, поразило буквально всех. Выехавшая СОГ обнаружила на месте патрульный «Москвич», рядом с ним трупы двух милиционеров Сергея Князева и Михаила Макарова и тяжелораненого водителя Василия Сумина. Продолжение на странице 9.



БЕСПОЩАДНАЯ ОТЦОВСКАЯ ЛЮБОВЬ

Сотрудники отдела уголовного розыска ЗАО совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве разыскали пропавшего ребёнка и задержали отца, скрывавшего его от матери. Читайте на странице 10.



СМЕЛОСТЬ ТАНКИСТА НЕ ЗНАЛА ПРЕГРАД!

«16.10.1944 г. при прорыве сильноукрепленной обороны противника на рубеже Андрикайме — Дрейбулины механик[-]водитель сержант Кирпичев проявил себя смелым и находчивым танкистом. Он одним из первых повел свой танк в атаку, умелым маневрированием прошел минные поля, форсировал вброд р. [реку] Шервинта с.з [севро-западнее] Велишки и к исходу дня вышел к государственной границе. Подробности читайте на странице 10.



«МОТОКЛУБ — ЭТО СЕМЬЯ»

Вы наверняка видели нашивки на куртках мотоциклистов, но задумывались ли, что они обозначают принадлежность к определённому мотоклубу? Читайте на странице 11.



«ДИНАМО», ВПЕРЁД!

По инициативе правления Общероссийской общественной организации — Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России и Центрального совета общества «Динамо» в конце апреля в Москве на корте по адресу: Волоколамское шоссе, 89 прошли соревнования по большому теннису в смешанном и мужском парном разрядах. Продолжение на странице 11.



ЕДИНЫЙ ДЕНЬ РАБОЧИХ ВСТРЕЧ

Руководитель государственного казённого учреждения города Москвы «Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка», председатель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна КОСАРЕВИЧ в рамках сотрудничества с Московской городской организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» инициировала проведение с 19 по 22 апреля 2021 года «Единого дня рабочих встреч». Читайте на странице 12.



ВОПРОСЫ ТРЕБУЮТ РЕШЕНИЯ

В УИиОС ГУ МВД России по г. Москве состоялось заседание президиума Общественного совета при столичном полицейском главке. Читайте на странице 12.



ОТКРЫТИЕ НОВОГО ПУНКТА ОХРАНЫ ПОРЯДКА

В Троицком и Новомосковском административных округах состоялось открытие нового пункта участковых уполномоченных полиции, который был передан органами местного самоуправления в пользование УВД по ТиНАО. Читайте на странице 12.



ПОРТРЕТЫ, ПОРТРЕТЫ, ПОРТРЕТЫ

История создания проекта «Национальная портретная галерея России» началась двадцать лет назад в Северном административном округе столицы и была поддержана Президентом Российской Федерации. Читайте на странице 12.



ПАЛ ЖЕРТВОЙ ЗЛОДЕЙСКОГО ПОКУШЕНИЯ

После последовавшей 18 апреля 1905 года отставки первого градоначальника Москвы Евгения Николаевича Волкова его преемником стал в тот неспокойный исторический период генерал-майор граф Павел Павлович Шувалов. Читайте на странице 13.



УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ В МОСКВЕ ВОЕННОЙ

«Здравствуйте, уважаемая редакция. Мой прадед Нижегородов Петр Иванович[,] 1915 г.р. [года рождения]. Родился в селе Поддубровка [впоследствии Воронежской] области <…>. В возрасте 21 года был призван в РККА [Рабоче-крестьянская Красная Армия], служил в Москве — 2-й стрелковый полк Московской Пролетарской стрелковой дивизии... Читайте на странице 14.



ОБЛИК ХРАМА СТАНЕТ ЯРЧЕ

В храме Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве продолжается восстановление росписей, реконструкция утраченных фрагментов живописи. Вместе с этим идут подготовительные работы для дальнейшей реставрации — теперь уже внешнего убранства храма. Читайте на странице 15.



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