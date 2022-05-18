Ребята из разных школ выстроились в широкий круг и поют песни под гитару. Каждый из них прощается с детством. https://youtu.be/emPlBGiFQnI Впереди большая дорога в жизнь. Здесь не сдерживают радостные

Ребята из разных школ выстроились в широкий круг и поют песни под гитару. Каждый из них прощается с детством. https://youtu.be/emPlBGiFQnI Впереди большая дорога в жизнь. Здесь не сдерживают радостные эмоции и не стесняются объятий. Алена Сурскова заканчивает промышленно-коммерческий лицей. Свое будущее девушка хочет связать с прикладной механикой. После сдачи экзаменов планирует поступить в столичный вуз