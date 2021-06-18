Смотрите в программе Вести-Владимир в 14.25
Смотрите в программе "Вести-Владимир" в 14.25
- Взрыв в Струнино
Три тысячи квадратных метров огня. В Александровском районе произошел самый крупный пожар этого года.
- Автобусный кризис
Компания АДМ отказалась еще от шести маршрутов. Линии подхватили другие перевозчики, но получается пока неважно... Хроника транспортного кризиса во Владимире.
- Жизнь в сети
Приусадебный участок водяного во Владимире и НЛО в Коврове. Что обсуждали в соцсетях на прошедшей неделе?