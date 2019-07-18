Французский нападающий немецкого Айнтрахта Себастьян Алле продолжит карьеру в английской премьер-лиге, 25-летний форвард подписал контракт с Вест Хэмом, рассчитанный на пять лет – до 2024 года.
Французский нападающий немецкого "Айнтрахта" Себастьян Алле продолжит карьеру в английской премьер-лиге, 25-летний форвард подписал контракт с "Вест Хэмом", рассчитанный на пять лет – до 2024 года.
Подробности перехода не разглашаются. Как сообщает пресс-служба лондонцев, этот трансфер стал рекордным для клуба. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "орлы" выручили на продаже футболиста порядка 40 миллионов евро.
#SayHaller to our new record signing!