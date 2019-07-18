В столице задержаны два человека, подозреваемые в вооруженном разбойном нападении. По версии полицейских, добычей преступников стали 2,5 миллиона рублей.

В столице сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении. По версии полицейских, добычей преступников стали 2,5 миллиона рублей.Пресс-служба МВД рассказала, что в полицию обратился житель района Зюзино — в пресс-релизе сообщается, что он является миллионером — и сообщил, что четверо мужчин с оружием отняли у него сумку с деньгами и скрылись на автомобиле.Полицейские, разыскали и задержали двух жителей Северо-Кавказского региона, подозреваемых в совершении преступления.Задержанных на допросе спрашивали о "нападении на инкассатора", бородатые мужчины в наручниках утверждали, что об этом им совершенно ничего не известно. "Я никакой вины не признаю, потому что я не виноват ни в чем", — уверенно говорил один из предполагаемых налетчиков.Сейчас задержанные заключены под стражу, полицейские продолжают расследование.