Россия не получала отказное письмо из Штатов по поводу поставки углеволокна для создания космической обсерватории Спектр-М, заявила замдиректора Физического института Российской академии наук имени Петра Николаевича Лебедева Лариса Лихачева.

Россия не получала отказное письмо из Штатов по поводу поставки углеволокна для создания космической обсерватории "Спектр-М", заявила замдиректора Физического института Российской академии наук имени Петра Николаевича Лебедева Лариса Лихачева.По ее словам, Россия сама нашла углеволокно такого же качества у японского концерна Sumitomo. В 2012 году США приобрели британского поставщика, с которым сотрудничала Россия, и необходимую продукцию не поставляли. Так что отказа не было, к тому же эти события 7-летней давности, подчеркнула Лихачева."Спектр-М" — космическая обсерватория миллиметрового и инфракрасного диапазонов длин волн с криогенным телескопом диаметром 10 метров. В режиме связи с Землей она будет работать как крупнейший виртуальный радиотелескоп, способный исследовать структуру ядер галактик, черных дыр, пульсаров, изучать реликтовое излучение, искать самые ранние следы формирования Вселенной, белые дыры и кротовые норы. Запуск планируется после 2025 года.