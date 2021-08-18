УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Муратова Асылана Маратовича, 06.02.1978 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Муратова Асылана Маратовича, приезжего из ближнего зарубежья, 06.02.1978 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 14.11.2006 года.Приметы: азиатский тип внешности, на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза темные.Особые приметы:над верхней губой слева родимое пятно 2 см.Был одет: куртка синяя, черные джинсы, белые кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93