Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил полномочия Валентины Матвиенко в качестве представителя исполнительной власти города в Совете Федерации. Я буду делать все, что в моих силах, привлекать федеральные возможности, федеральные ресурсы, соблазнять новых инвесторов, — сказала Матвиенко.

Валентина Матвиенко вновь стала сенатором от исполнительной власти Санкт-Петербурга. Ее полномочия продлил губернатор Александр Беглов.На церемонии инаугурации он сказал, что подписал соответствующее постановление. Он выразил уверенность в том, что опыт Матвиенко и любовь к городу "будут способствовать укреплению интересов города на самом высоком уровне".Как сообщает "Интерфакс", Матвиенко, которая является сенатором от Петербурга с 2011 года, поблагодарила Беглова за оказанное доверие. Она пообещала и дальше активно участвовать в жизни города, помогать Петербургу и петербуржцам."Я буду делать все, что в моих силах, привлекать федеральные возможности, федеральные ресурсы, "соблазнять" новых инвесторов", — сказала она.